Tournoi Maurice Ravello : Le Japon bat le Maroc par 2 buts à 1

Les Lionceaux de l'Atlas ont fait leur entrée, aujourd'hui, dans la 49e édition du Tournoi Maurice Revello, à l'occasion du Festival international espoir football face au Japon. La rencontre s'est soldée sur le score étriqué de 2-1 pour les «Samouraïs bleus», qui pourtant étaient menés un peu à l'heure de jeu. Après une première période qui s'est soldée sur un score nul et vierge, le Maroc, plus entreprenant en seconde période, a trouvé le chemin des filets en premier, par l'entremise de son attaquant Raihani Abdellah (1-0) à la 62e minute.

L'équipe japonaise dominatrice dans le jeu finira, quelque minutes plus tard, par revenir au score et prendre l'avantage aux 73e et 82e minutes et ne plus être rattrapée. Le Tournoi Maurice Revello est un tournoi de football, qui présente traditionnellement des équipes nationales invitées composées de jeunes joueurs du niveau U17 au niveau U23.