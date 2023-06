Yara Marine Technologies et Veracity by DNV signent un accord technologique

Le fournisseur de technologies maritimes Yara Marine Technologies et Veracity, la plateforme cloud indépendante de DNV ont signé un accord avec pour rationaliser l'analyse de la flotte et la conformité. Il s'agira d'offrir aux armateurs et aux opérateurs des rapports simplifiés et vérifiés pour les données de performance MRV, CII et de flotte. Il permettra, selon un communiqué de yaramarine, «le transfert quotidien de données opérationnelles en temps réel directement à Veracity» tout en confirmant que «les données pour les rapports de conformité peuvent être assurées de qualité et préparées pour les services de vérification de DNV».

La même source ajoute que l'accord permettra aux utilisateurs de «répondre de manière proactive» dans le renforcement des indicateurs d'intensité Carbone II (CII), de «la réglementation européenne de surveillance» et de «la réglementation européenne de surveillance». S'exprimant à ce sujet, Mikkel Skou, directeur exécutif de Veracity by DNV, a indiqué que la vocation de sa plateforme était de permettre à leurs «clients communs» de passer moins de temps sur plusieurs tâches annuelles, en optimisant les mesures visant à se rendre plus performants.

Pour sa part, Mikael Laurin, responsable de l'optimisation des navires chez Yara Marine Technologies, s'est dit «fier» de travailler en intégration avec DNV pour rendre «Veracity disponible». Pour lui, cette accord garantira que leurs clients disposeront «de solutions évolutives et rentables». L'intégration des systèmes numériques sera un mécanisme important pour faciliter la numérisation maritime et stimuler la décarbonation de l'industrie.