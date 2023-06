L’Espagne fait le bilan d’une année de sanctions économiques décrétées par l’Algérie

Le 8 juin 2022, la présidence algérienne annonçait la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu le 8 octobre 2002 à Alger, avec l’Espagne. Le lendemain, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers d'Algérie diffusait une note aux dirigeants des banques et établissements financiers du pays, leur demandant de geler toute démarche de domiciliation bancaire pour l'import ou l'export vers et depuis l'Espagne.



Une année après ces deux décisions prises en riposte au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara, à Madrid l’heure est au bilan. Selon des chiffres officiels du ministère de l’Industrie et du commerce, les exportations espagnoles à destination de l’Algérie ont baissé de 45,9% en 2022 par rapport à 2021, passant de 1.888 millions d’euros à 1.021 M€, rapporte Europa Press. Cette tendance baissière n’a pas varié en 2023. Ainsi en mars dernier, l’Espagne a exporté vers l’Algérie 30,2 M€ contre 497,9 M€ enregistrés en mars 2022, chutant ainsi de 93,6%.

En revanche avec le Maroc, les indicateurs sont au vert. L’année dernière, les exportations du voisin ibérique vers le royaume ont atteint 1.748,2 millions euros, soit un bond de 23,8% par en comparaison à 2021. Durant les trois premiers mois 2023, les exportations espagnoles ont poursuivi leur progression, enregistrant une hausse de 18,6%, soit 3.250,8 M€ face à 2.740,4 M€, réalisés durant la même période en 2022.