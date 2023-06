RAM : Les billets gratuits pour les étudiants marocains admis aux concours en France

Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a annoncé, lundi, l’ouverture des réceptions des demandes afin de bénéficier de la gratuité pour les déplacements par avion, pour les candidats admis à passer les épreuves orales d’accès aux instituts et écoles supérieures en France pour l’année universitaire 2023/2024. Comme les années précédentes, le département a indiqué que toutes les candidates et les candidats qui passeront les épreuves orales dans toutes les filières préparatoires peuvent avoir des billets aller-retour gratuits, via la Royal air Maroc (RAM).

Cette mesure est en vigueur en application de l’accord entre le ministère et le transporteur aérien national. Cette démarche concerne les étudiants inscrits ou ayant poursuivi leurs études dans les cycles préparatoires des écoles supérieures au Maroc, en première et deuxième année, ainsi que les élèves bacheliers admis à passer les épreuves orales d’accès aux instituts supérieurs et hautes écoles supérieures en France, éligibles à l’obtention de bourses d’excellence au Maroc.