Maroc : Le concert du rappeur français Booba annulé

Les autorités marocaines ont procédé à l'annulation du concert rappeur français Booba, prévu pour le 21 juin à Casablanca. Une pétition en ligne pour faire annuler le spectacle, accusant le «Le Duc de Boulogne» de sexisme, a eu raison des organisteurs, selon l'AFP.

En effet, cette campagne «anti-Booba» a vu le jour sur les réseaux sociaux pour pointer «des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines» dans certains morceaux du chanteur. En cause, des pistes telles que «E.L.E.P.H.A.N.T» faisant allusion à Rubygate et aux soirées de Silvio Berlusconi, ou encore au titre «Génération assassin», où l'artiste parle de «beurettes».

Selon le Le Figaro, cette pétition qui avait pour introduction «les Marocain(e)s se sont sentis offensés à l'idée d'apprendre que le rappeur Booba allait se produire au Maroc» a reccueilli plus de 4 500 signatures. Le Club des avocats, par la voix de son président Mourad Elajouti, a confirmé à l'AFP avoir porté plainte contre la star pour «diffamation et injures portées contre les femmes marocaines».

Pour rappel, ce sont plus de 6000 spectateurs qui ont, selon francetvinfo, reçu des mails d'annulation du concert, ce mercredi 7 juin, en les exhortant à récupérer leur argent sous forme de bon d'achat.