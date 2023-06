Marrakech mis en avant par Apple lors du lancement du casque Vision Pro

L'entreprise Apple a procédé à à la présentation de son casque de réalité mixte, appelé Apple Vision Pro, hier, lors de sa conférence WWDC 2023. Dans un communiqué de l'Office national marocain du Tourisme, la marque a fait «du Maroc et de Marrakech un cas d’usage» pour parler de son produit en mettant en avant l’exotisme de la ville ocre dans un titre sous format magazine : «Marrakesh a destination full of authenticity and history that can't be missed.»

L'ONMT s'est félicité de coup de communication qu'a réalisé le pays à travers un tel «géant» mondial, qui présente la destination Maroc dans son authenticité et son histoire, et envisage de faire du Maroc une destination qui fait rêver plus d'un.

L’Office est convaincu que c’est grâce à de telles communications indirectes, que l’engouement pour la destination Maroc se verra croître et que le pays pourra entrer de pleins pieds dans le «Top 10 des destinations touristiques mondiales les plus admirées».