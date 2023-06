Migration : La Commission européenne présente un nouveau plan d'action

La Commission européenne a présenté, ce mardi, un plan d'action de l'UE relatif aux routes migratoires de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique, après que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a communiqué sur les travaux de sa commission avec les Etats membres les plus concernés sur les plans d'action dans la région.

Selon un communiqué de la Commission européenne, ce plan d'action présente 18 mesures ciblées, qui s'articulent autour du renforcement de l'engagement avec les pays partenaires et des mesures opérationnelles en matière de recherche et de sauvetage, des procédures de retour, ainsi qu'une solidarité plus fluide.

La même source indique que l'objectif consiste, pour l'Union européenne, à apporter de l'aide aux Etats membres pour renforcer la gestion des migrations sur le trajet, en maîtrisant les départs irréguliers, tout en travaillant avec les principaux pays partenaires.

La présentation de ce plan d'action par la commission intervient en amont du Conseil Justice et affaires intérieures, prévu les 8 et 9 juin et du Conseil européen, les 29 et 30 juin.