Maroc - Royaume-Uni : Les exportations de légumes augmentent

Le développement de l'agriculture de serre au Maroc a fait du pays l'un des producteurs importants de légumes. Selon un rapport de east-fruit.com, le royaume «a rapidement développé son industrie serricole», au point de disposer des «plus grandes superficies de sous serres en Afrique».

Le poivron fait partie des catégories de produits les plus exportés du Maroc et vient en deuxième position en terme après les tomates. Avec une augmentation à plus de 45% des exportations de poivron au cours de cinq dernières années, le Maroc a été classé au sixième rang du classement mondial des plus grands exportateurs de poivrons, devant la Turquie, en 2022.

Au premier trimestre de l'année 2023, les agriculteurs ont déjà exportés plus de 56 000 tonnes de poivrons. Comme c'est le cas pour les autres légumes, l'essentiel des ventes marocaines de poivrons est dirigé vers le marché européen.

L'Espagne et la France sont les principaux importateurs de poivrons du Maroc, avec 65% de part cumulée. Ces deux denières années, le Maroc a multiplié par 10 ses exportations vers le Royaume-Uni.