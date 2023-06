Israël participe pour la première fois à des exercices militaires au Maroc

Selon l'Etat-major général des Forces armées royales marocaines (FAR), les manœuvres concerneront notamment «des exercices tactiques terrestres, maritimes, aériens et interarmées, de jour et de nuit, un exercice interarmées pour les forces spéciales, des opérations aéroportées, un hôpital militaire de campagne qui fournit des services médico-chirurgicaux au profit de la population, et des exercices de lutte contre les armes de destruction massive». African Lion 2023 se déroule dans sept zones au Maroc.