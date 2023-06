Secours Islamique France : Aïd Al Adha 2023, les plus vulnérables aussi y ont droit !

A l’heure où vous lisez ces lignes, les équipes du SIF préparent les opérations de distribution des colis de viande le jour de l’Aïd Al Adha dans 19 pays. En France, bien sûr, où la situation des familles les plus précaires ne fait que s’aggraver à cause d’une inflation de plus de 15 % sur les produits de première nécessité sur un an. Mais aussi, par exemple, en Palestine : à Gaza et en Cisjordanie, où la population est extrêmement fragilisée par la récurrence des conflits.

Le Secours Islamique France agit également au Mali, en Somalie, au Nigéria, à Madagascar et au Pakistan, tous des pays frappés par l’insécurité alimentaire à cause des conséquences du dérèglement climatique, provoquant une alternance de sécheresses intenses et d’inondations dévastatrices. Les populations démunies d’Irak et du Liban, pays qui traverse sans doute la pire crise économique de son histoire, ne sont pas oubliées, à l’instar de la Syrie et de la Turquie.

Alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis les séismes meurtriers de février dernier, ces deux pays restent sous le choc, des dizaines de milliers de personnes ont tout perdu du jour au lendemain, et ont besoin d’aide humanitaire. C’est aussi le cas au Soudan, où 2 millions de personnes, selon le Programme Alimentaire Mondial, risquent de sombrer dans la famine à cause du conflit actuel entre deux factions armées rivales.

Le Secours Islamique en Palestine

Bien que ponctuelle, cette aide reste capitale à un moment qui devrait être une fête. Au Yémen, par exemple, la population est au bord de la famine après plus de 8 ans de guerre. Si la situation semble ne pas intéresser les médias, l’ONU estime que ce pays du Moyen-Orient est touché par l’une des pires crises humanitaires au monde ! Le Chef de mission du SIF témoigne :

«La guerre est un désastre. Ici, pour les plus démunis, se procurer de quoi manger est devenu impossible. Le prix des produits alimentaires a été multiplié par deux et la tendance s’aggrave : tout est détruit, 90 % des denrées sont «importées, ce qui les rendent encore plus chères. L’aide humanitaire, même ponctuelle, est donc une question de survie !»

Le SIF accorde donc beaucoup d’importance à l’aide alimentaire immédiate pendant l’Aïd Al Adha, tout en se projetant sur le long terme. Grâce aux moyens apportés par les donateurs, les équipes privilégient, dans tous les pays d’intervention, les producteurs et fournisseurs locaux, un moyen très efficace de stimuler des économies qui tournent au ralenti.

Au Pakistan, le SIF accompagne directement des éleveurs. Nous leur fournissons du bétail, du matériel, et un capital pour développer leur exploitation. Pour l’Aïd Al Adha, nos équipes leur rachète une partie de leur production afin de constituer les colis de viande, ce qui augmente leurs revenus. C’est un véritable cercle vertueux qui se crée, comme l’explique Souleymane A-G., le Directeur des Opérations et Programmes à l’international :

«Le soutien alimentaire d'urgence aide à survivre. Les projets de développement prennent le relais en permettant aux bénéficiaires de s’en sortir durablement, et de construire plus sereinement leur avenir. Par exemple, rares sont les grosses commandes pour ces petits producteurs: les achats que nous opérons auprès d’eux leur permettent d’augmenter leurs revenus et de renforcer leur activité donc mieux subvenir durablement aux besoins de leurs familles.»

Outre les projets de l’Aïd Al Adha, qui suivent les distributions menées pendant Ramadan, le SIF mène toute l’année de nombreuses actions d’urgence lors des crises, et des projets sur le long terme. Les domaines d’intervention sont nombreux : sécurité alimentaire, donc, accès à l’eau avec, notamment, des forages de puits, mise à l’abri, bien-être et protection de l’enfance, éducation. En France, le SIF continue de lutter contre la précarité par la mise en place de plusieurs dispositifs d’aide et le déploiement de nombreuses actions, dont des maraudes pour les sans-abris et des distributions alimentaires.

