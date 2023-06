Dolidol et Berkem commercialiseront la résine alkyde en région d'Afrique de l'Ouest

Les groupes Dolidol et Berkem ont annoncé, lundi 5 juin, la signature d’un accord de joint-venture pour l'implantation du premier site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d’Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone. Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, ce projet de plus de 5 millions d'euros permettra, à partir de cette usine, de produire une quantité suffisante pour desservir les pays frontaliers tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger et le Libéria ainsi que les pays européens.

Ce projet démarrera au premier trimestre de 2024. La nouvelle filiale issue de cette joint-venture sera dotée d’une capacité de production de 5 000 tonnes par an en première phase, pour une superficie de 3 500 m². Olivier Fahy, président-directeur général de Berkem a dit être ravi de mettre l’expertise de la fabrication et de synthèse de résines alkydes acquise par son entreprise au service de cette joint-venture.

«Travailler sur un projet aussi ambitieux avec le Groupe AFRICORP Consortium est un choix de raison, propice au succès commun de cette association. Nous œuvrons d’ores et déjà à la création de ligne de produits adaptés aux contraintes techniques et climatiques de ces marchés. Cette joint-venture industrielle et commerciale est une première pour le Groupe Berkem, nous sommes d’autant plus attentifs au succès de ce qui pourrait être un modèle pour le futur du Groupe», a encore déclaré Olivier Fahy.

Cette nouvelle étape dans la stratégie industrielle de Dolidol devrait consolider les développements initiés et allant dans le sens de la diversification des activités dans le continent.