Oued Cherrat : La circulation coupée entre Skhirat et Bouznika pendant deux jours

Le ministère de l’Equipement et de l’eau annonce que la circulation routière sera coupée, mercredi 7 et jeudi 8 juin 2023, sur la route nationale n°1 reliant Skhirat à Bouznika, au niveau du pont métallique suspendu sur Oued Cherrat. Cette coupure est décidée pour les besoins du tournage d’un film par la société de production cinématographique La Prod, précise le ministère dans un communiqué. La circulation normale reprendra dès l’achèvement du tournage.

La déviation de la circulation sera assurée par l’itinéraire suivant : la route non classée reliant du côté de Skhirat la route nationale n°1 et la route régionale n° 322 (la route côtière) ; la route régionale n° 322 vers Bouznika ; et la route provinciale n° 3331 reliant la route régionale n° 322 et Bouznika. Par conséquent, les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation, indique le ministère.

Enfin, le département reste à la disposition pour toutes information nécessaire. A cet effet, les usages sont invités à consulter les bulletins annoncés régulièrement sur le portail www.equipement.gov.ma et l’application MaRoute, ou contacter le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.