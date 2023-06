Maroc : Décès de Mohamed Moatassim, conseiller du roi Mohammed VI

Conseiller du roi Mohammed VI et connu pour son grand rôle dans la réforme de la Constitution en 2011, Mohamed Moatassim est décédé, ce lundi 5 juin à l’âge de 67 ans, à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Né en 1956 à Settat, le défunt a fait ses études à la Faculté de droit de Rabat, où il a obtenu une licence en sciences politiques. Il a ensuite été titulaire de deux Certificats d’études supérieures (CES), sciences politiques et en relations internationales, en plus d’un Diplôme d’études supérieures (DES) à la Faculté de droit de Casablanca. En 1988, il a soutenu sa thèse d’Etat en sciences politiques, qui a porté sur «L’évolution traditionaliste du droit constitutionnel marocain».

Avant d’être conseiller royal, Mohamed Moatassim a été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le parlement, en 1994. Le 25 février 1995, il a été nommé chargé de mission au cabinet royal, puis conseiller du roi à partir de 1999. En 2011, il a principalement été reconnu reconnu comme l’un des architectes de la Constitution. Dans ce cadre, il a notamment été chargé de diriger la révision et d’en faire la lecture à la télévision publique.

Par ailleurs, Mohamed Moatassim a été membre du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et professeur d’enseignement supérieur, en plus d’être l’auteur de plusieurs ouvrages : «L’expérience parlementaire au Maroc», «Le régime politique marocain 1962-1991» et «Les régimes politiques contemporains».

Mohamed Moatassim a été décoré du Wissam du trône de l’ordre de chevalier, en 1995.