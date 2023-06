Jill Biden au Maroc : «Un honneur de visiter l’un des pays amis les plus anciens des Etats-Unis»

En visite au Maroc dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, s'est dite «gracieusement accueillie» avec sa délagation à son arrivée samedi après-midi à Marrakech, par la princesse Lalla Hasnaa.

Saluant, par la même occasion, le leadership du roi Mohammed VI en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes, la première dame à indiqué, selon un communiqué de la Maison Blanche. «Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc encourage les réformes visant l’autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui reflète nos priorités communes», indique la source.

Cette visite a pour objectif de de promouvoir les conditions des femmes et des jeunes dans le monde, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé et l’autonomisation. «Je suis animée de la volonté de relayer Son histoire à mon retour aux Etats-Unis, et ce dans le cadre des efforts visant à capitaliser sur les opportunités d’apprentissage les uns des autres. Parce que notre monde est lié ensemble à bien des égards et que les valeurs communes sont la fondation sur laquelle notre avenir devrait être édifié», a ajouté Mme Biden.

C'est la deuxième fois, après 2014, que Jill Biden se rend au Maroc. Elle est accompagnée dans cette visite par sa fille Ashley Biden et sa sœur Bobby Jacobs.