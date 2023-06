HCP : Les exportations et les importations du Maroc augmentent significativement

En 2022, les échanges extérieurs de biens et services en volume, les exportations et les importations du Maroc ont connu des fortes hausses. Ainsi, les exportations de biens et services ont augmenté de 20,4% au lieu de 7,9%, contribuant à la croissance de 6,8% au lieu de 2,4% en 2021, selon l’arrêté des comptes nationaux de l’année 2022 analysés par le Haut-commissariat au plan (HCP). La même source a indiqué que les importations avaient augmenté de 9%, au lieu de 10,4% un an plus tôt, avec une contribution à la croissance de 3,8% au lieu de 4%.

Par ailleurs, les échanges extérieurs de biens et des services ont contribué positivement à la croissance, enregistrant à +2,9% au lieu de -1,5% en 2021. Dans un autre registre, le PIB aux prix courants a connu une hausse de 4,3% au lieu de 10,6%, ajoute le HCP dans sa note. La hausse des revenus nets reçus du reste du monde a enregistré 7,5% au lieu de 59,8%, tandis que le revenu national brut disponible a nettement ralenti, passant de 11,5% en 2021 à 5,4% en 2022.

La hausse de 7,6% de la consommation finale nationale en valeur au lieu de 11% en 2021 fait que l’épargne nationale se situe désormais à 26,8% du PIB, au lieu de 28,2%. Avec un niveau d’investissement brut de 30,3% du PIB, le besoin de financement de l’économie nationale s’est par ailleurs aggravé, passant de 2,3% du PIB en 2021 à 3,5% en 2022, conclut le HCP.