Maroc – Algérie : L’Union internationale des savants musulmans appelle à l’accalmie

L’Union internationale des savants musulmans (UISM) a appelé le Maroc et l’Algérie à dépasser leurs différends politiques, pour une meilleure complémentarité entre les deux pays voisins, dans un esprit d’entraide. Le secrétaire général de l’Union, Ali al-Qaradaghi, a indiqué sur ses réseaux sociaux que les deux Etats gagneraient à «s’orienter vers la coopération et l’intégration, face aux défis qui menacent la sécurité et la stabilité régionales». Le prédicateur irakien a par ailleurs souligné suivre «avec une grande douleur» les «tension qui veulent éloigner les deux peuples honorables». Dans ce sens, il a mis en garde contre ce qu’il a décrit comme «des porte-voix de l’hostilité qui veulent attiser le trouble entre les deux peuples».

عاجل

المكتب الإعلامي:

فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتوجه بكلمة إلى عموم الشعبين الكريمين العزيزين المغربي والجزائري..

نص الكلمة التي توجه بها الشيخ الدكتور علي القره داغي إلى الشعبين الكريمين العزيزين المغربي والجزائري. pic.twitter.com/4S5X7BuB2P — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) June 3, 2023

Ali al-Qaradaghi estime que «le Maroc et l’Algérie constitue un tissu commun, un espoir et une douleur commune». Dans un contexte de tensions politiques et diplomatiques entre les deux pays, il a conclu en exprimant ses vœux de voir l’apaisement triompher.