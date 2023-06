Maroc - Etats-Unis : La 19e édition d’African Lion s’ouvre ce lundi 5 juin

Conformément aux instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales, les FAR et les Forces armées américaines co-organisent, jusqu’au 16 juin, la 19e édition de l’exercice African Lion. Au siège de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, la cérémonie d’ouverture s’est tenue ce lundi 5 juin, en présence des représentants des pays participants, indique un communiqué. Cette cérémonie a été une occasion pour présenter le thème de cette 19e édition et les activités au programme.

Il s’agit notamment de l’exercice de planification opérationnelle pour les cadres des états-majors de la «Task Force», des exercices tactiques, d’un exercice combiné des forces spéciales et des opérations aéroportées. Prévu pour se dérouler dans sept régions du Maroc (Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit), l’exercice African Lion est un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine. Il vise également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, conclut le communiqué.