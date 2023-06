Montpelier : 4 ONG célèbrent le Maroc lors de journées culturelles

Quatre associations ont organisé des journées culturelles dédiées au vivre-ensemble au Maroc, du 28 mai au 2 juin à Montpellier (France). Les rencontres ont connu la participation du professeur Jamaâ Baïda, directeur des Archives du Maroc, qui a mis en lumière la pensée de Haïm Zafrani, auteur de «Deux mille ans de vie juive au Maroc» et grand penseur du judaïsme marocain. A cette occasion, la consule générale du Maroc à Montpellier, Nouzha Sahel, a souligné que le royaume avait toujours été une «terre de paix et de coexistence» ayant «promu la cohabitation de plusieurs religions et cultures, se distinguant par cet attachement à la diversité et aux valeurs de respect, de tolérance, et d’ouverture sur l’Autre», grâce à la clairvoyance du roi Mohammed VI.

Une projection du film documentaire «Tinghir-Jérusalem les échos du Mellah» du réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar a par ailleurs été organisée, tandis que la ville d’Essaouira a été à l’honneur. Intervenant lors d’une conférence dédiée, la professeure et chercheuse universitaire Mina El Mghari est revenue sur le passé historique de la cité, à partir de ses contributions scientifiques. A l’initiative de l’Association amitié et entraide franco-marocaine, l’Institut méditerranéen du développement humain, l’association Génération espoir et développement et l’association Solidaire d’aide méditerranéen réunie 34, ces journées ont été marquées aussi par une exposition consacrée à «l’art du vivre-ensemble», mettant en avant les œuvres de Serge Pena, artiste peintre et écrivain français «ami du Maroc».

Les œuvres du peintre marocain Abdelali Dahchour et de Mohammed Ezziani ont également été montrées, tandis qu’un hommage a été rendu au comédien et acteur marocain Mohammed El Jem. Les activités ont été accompagnées en musique par Hicham Dynar Souiri, virtuose du matrouz, chgouri et du malhoune. Le comédien Salim El Ouali ainsi que les chanteurs Mohamed El Garouini, Maya Aïcha, Jawad Hassouni, Abdelhak Hissoui et Mehdi Ainya et cheb Bibiwi ont également animé ces journées.