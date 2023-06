Maroc : La croissance économique encaisse les conséquences de la crise (HCP)

La croissance économique au Maroc a ralenti considérablement, se situant à 1,3% en 2022 au lieu de 8% un an plus tôt. Le Haut-commissariat au plan (HCP) a indiqué que l’arrêté des comptes nationaux de l’année 2022 montraient que les activités non agricoles avaient affiché une augmentation de 3%. Celles du secteur agricole ont connu une baisse de 12,9%.

Par ailleurs, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume s’est contractée de 12,7%, après un accroissement de 19% l’année d’avant, en raison de la baisse de la valeur ajoutée de l’agriculture (-12,9%) au lieu d’une hausse (+19,5%) et de celle de la pêche de 9,7% au lieu d’une hausse de 9,9% en 2021.

Quant au taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur secondaire, il est passé de 7,1% en 2021 à 1,7% en 2022. Selon de HCP, cette tendance est expliquée par la baisse des valeurs ajoutées dans le secteur d’extraction de 9,4%, au lieu d’une hausse de 7,3%. Dans le BTP, ce chiffre est passé de 3,6% au lieu d’une hausse de 4,7%. Dans l’électricité, le gaz, l’eau, l’assainissement et les déchets, ce taux est passé de 3,2% au lieu d’une hausse de 7,5%. Les industries manufacturières ont connu une très légère hausse de 0,3% au lieu d’une hausse de 7,8%.

Pour sa part, le taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire a ralenti en passant de 5,8% en 2021 à 5,4% en 2022, selon le HCP. La valeur ajoutée des activités non agricoles a ainsi totalisé une hausse de 3% en 2022, au lieu de 6,3% en 2021.

Dans ce contexte, la hausse des impôts sur les produits nets des subventions a été de 3,9% et le taux de croissance économique a nettement ralenti, passant de 8% en 2021 à 1,3% en 2022. Aux prix courants, le PIB national a quant à lui augmenté de 4,3% en 2022. La demande intérieure a baissé de 1,5% au lieu d’une hausse de 8,9% en 2021.