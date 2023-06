Maroc : L’opération Marhaba 2023 démarre ce lundi 5 juin

La Fondation Mohammed V pour la solidarité lance l’opération «Marhaba 2023» d’accueil des Marocains résidant à l’étranger, ce lundi 5 juin. Elle se poursuivra jusqu’au vendredi 15 septembre. La Fondation, qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes, a activé le dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, composé de 24 sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté, indique la Fondation dans un communiqué. Ce sites resteront opérationnels durant toute la période de l’opération –soit trois mois et demi, pendant les phases d’arrivée et de retour.

Dix-huit espaces d’accueil sont opérationnels au Maroc, dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceïma et Nador, ainsi que dans les aéroports d Mohammed V de Casablanca, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Melilia.

A l’étranger, six espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Les services d’assistance sociale et médicale sont renforcés par la présence des assistantes sociales, à bord des navires long-courrier mise en place lors de l’édition 2021 de l’opération er qui resteront opérationnels au niveau des sites d’accueil Marhaba déployés par la Fondation au Maroc et à l’étranger.

Un effectif de près de 1 400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, y sont mobilisées, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.

Le service d’appel Marhaba, centralisé au niveau du Bureau central de coordination (BCC – Cellule de suivi quotidien de l’opération) et accessible directement du Maroc au numéro vert gratuit 080 000 23 23 et le 08086 907 93 (numéro supplémentaire mis en place cette année), sera disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’opération.

Il est également opérationnel aux numéros de téléphone suivants :

00 212 537 20 5566 / 00 212 537 20 6666 pour les appels de l’étranger,

00 39 340 685 93 85 (Gênes)

00 33 601 351 071 (Marseille)

00 33 619 594 359 (Sète)

00 34 631 243 474 (Motril),

00 34 612 428 784 (Alméria)

00 34 612 586 780 (Algésiras)