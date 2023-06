Maroc - Etats-Unis : Jill Biden se rend à la Médersa Ben Youssef de Marrakech

La première dame des Etats-Unis, Jill Biden, s’est rendue, dimanche à la Médersa Ben Youssef dans la médina de Marrakech, dans le cadre de sa visite régionale la menant notamment au Maroc. Elle a été accueillie par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, la présidente du Conseil communal, Fatima Ezzahra El Mansouri, et le président du Conseil régional, Samir Koudar.

Lors de sa visite, des explications ont été fournies à Jill Biden sur ce site historique et architectural, témoin d’une étape phare de l’Histoire séculaire du Maroc. La première dame a par ailleurs été informée du rôle ainsi que des missions de cette institution en tant que Centre d’éducation islamique et d’apprentissage, axé sur les études coraniques et les sciences religieuses.

La Médersa Ben Youssef, témoin aussi du savoir-faire marocain et andalou, a servi de faculté théologique pour les étudiants de différentes régions d’Afrique du Nord et d’ailleurs. Fondée en 1565 sous les Saadiens par le Sultan Abdellah Al-Ghalib, elle a été baptisée du nom du sultan mérinide, Abou Al Hassan Ali Ibn Othman, également connu sous le nom de Ben Youssef, qui a régné au début du XIVe siècle.

En 2017, le roi Mohammed VI a lancé les travaux de restauration de cette Médersa, ce qui a permis la valorisation de ce monument. Les travaux de restauration ont été réalisés par le ministère des Habous et des affaires islamiques, dans le cadre d’un programme de préservation du patrimoine historique de la médina de Marrakech.

La première dame des Etats-Unis, Jill Biden, effectue une tournée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (MENA) pour la promotion de l’autonomisation des femmes et des jeunes. Cette visite régionale de six jours mènera l’épouse de Joe Biden au Maroc, en Egypte et en Jordanie.

Au Maroc, il est prévu que Jill Biden rencontre notamment des femmes et des jeunes, avec un focus sur les investissements américains qui soutiennent les programmes d’éducation et les initiatives pour le renforcement économique des femmes.