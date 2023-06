Maroc : Un nouvel examen des avocats prévu avant octobre

L’exécutif a réagi positivement aux recommandations levées par le Médiateur du royaume au sujet de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat. Dans un communiqué, le département du Chef du gouvernement a indiqué, ce dimanche 4 juin, que Aziz Akhannouch a reçu un rapport spécial, incluant des propositions et des conclusions de la médiation menée à ce sujet. «Suite à ce rapport et aux consultations menées par le Chef du gouvernement notamment avec le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, il a été décidé d’interagir positivement avec les recommandations», en harmonie avec «l’intérêt accordé aux doléances des usagers des administrations publiques, à travers l’institution du Médiateur», ajoute la même source.

Dans son rapport, le Médiateur a salué l’interaction positive ayant marqué ses rencontres avec le Chef du gouvernement, le ministre de la Justice, le président et les membres du bureau de l’Association des barreaux du Maroc, ainsi qu’avec les autres parties concernées qui ont été auditionnées. En avril dernier et dans le cadre des efforts de médiation institutionnelle menés par le Médiateur, sur fond de tensions autour de l’examen d’aptitude à exercer la profession d’avocat, l’institution a annoncé s’être réunie avec Aziz Akhannouch et Abdellatif Ouahbi.

«Les résultats des premières réunions ont été caractérisés par une interaction positive et une expression claire de la volonté de s’efforcer conjointement de trouver une solution, qui tienne compte des principes de justice et d’équité, dans le cadre d’un règlement consensuel et légitime», a précédemment souligné le Médiateur.