Le Maroc et l’Espagne examinent le retour des mineurs marocains non-accompagnés

La 21e réunion du groupe migratoire mixte permanent hispano-marocain s’est tenue, vendredi 2 juin à Madrid, sous la présidence du wali directeur général de la migration et de la surveillance des frontières, Khaled Zerouali, et de la secrétaire d'État à la migration, Isabel Castro Fernandez.

A cette occasion, les deux parties ont travaillé sur «un projet de plan procédural» devant garantir un rapatriement «entouré de toutes les garanties juridiques, légales et respectueuses des engagements internationaux» des mineurs marocains non accompagnés en Espagne, indique EFE.

Rabat et Madrid «ont convenu de continuer à privilégier une approche basée sur l'intérêt supérieur du mineur à travers la prévention, la protection et le retour concerté». A cette occasion, la partie marocaine a rappelé les instructions du roi Mohamed VI sur le rapatriement de tous les mineurs «dûment identifiés».

Lors de cette réunion, le Maroc et l’Espagne ont mis l’accent sur le renforcement des mécanismes de coordination et d'échange d'informations à travers le «renouvellement des modalités de travail communes» dans les centres de coopération policière, les bureaux de liaison et les patrouilles mixtes, ajoute la même source.