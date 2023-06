Marrakech : Décès de Philippe Pozzo di Borgo à l’origine du film «Intouchable»

L'homme d'affaires et aristocrate Philippe Pozzo di Borgo est décédé, hier à Marrakech, où il vivait depuis plusieurs années, a annoncé, ce vendredi à l'AFP, Eric Tolédano, et Olivier Nakache qui ont réalisé "Intouchable", film inspiré de sa vie. Agé de 72 ans, l'homme était devenu tétraplégique à la suite d'un accident de parapente en 1993.

Né en 1951 à Tunis, son histoire à inspiré l'un des plus grands succès du 7ème Art en 2011, "Intouchables". Vu plus de 20 millions de fois dans les salles, les personnages principaux sont incarnés par François Cluzet et Omar Sy, lequel gagnera d’ailleurs le César du meilleur acteur en 2012. «A jamais dans nos coeurs», a réagi l'acteur de "Lupin" sur son compte Instagram.

Quand au réalisateur Eric Toledano, il a souligné qu' «il a aidé énormément de gens. Il a répondu à des milliers de messages, il avait une patience et l'attention à chacune des personnes qui étaient en souffrance et qui avaient besoin de ces mots, de son réconfort. Il avait un humour et un optimisme à toute épreuve alors qu'il était lui-même en souffrance».