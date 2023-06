Maroc : Mazars va lancer un centre d’expertise Data Analytics, IA et cybersécurité

Le Cabinet d'Audit, de Conseil et de fiscalité, Mazars et le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé, ce vendredi, un mémorandum d'entente en marge du Gitex Africa Morocco. Il s'agit pour le Cabinet Mazars de créer un centre spécialisé dans les activités d'audit et de conseil dans les domaines comme Data Analytics, la cybersécurité, l’audit IT, les PPP, l’intelligence artificielle et la RSE.

Ce centre vise à améliorer les activités de Mazars à l'international et emploiera plus de 200 personnes en vue de palier aux besoins des locaux de Mazars notament ceux situés en France. Le Cabinet précise dans un communiqué que le choix du Maroc relève de la position qu'il occupe «parmi les leader dans son domaine», du potentiel en terme de ressources humaines qualifiées que compte le pays et des mécanismes proposés dans la nouvelle charte d’investissement.

Selon M. Abdou Diop, Managing Partner de Mazars au Maroc, «cet investissement conforte non seulement la volonté de Mazars de contribuer au développement d’activités à forte valeur ajoutée mais constitue aussi un levier important d’accélération de l’insertion des jeunes diplômés émanant des universités ou des écoles de commerce et d’ingénieurs». Il a ajouté que les diplômés qui souhaitent travailler à l'étranger, trouverons un «excellent compromis tout en restant sur le continent».