L'UE soutient les déclarations de Schinas sur «l'Espagnolité des villes de Melilla et Ceuta»

La Commission de l'Union Européenne a affirmé son soutien aux déclarations du vice-président de l'exécutif chargé de la migration, Margaritis Schinas sur «l'espagnolité des villes de Ceuta et Melilla» qui ont sucité de vives plaintes de la part du Maroc.

Dans ses propos à Europapress, la porte-parole des affaires étrangères de l'UE, Nabila Massrali, a souligné que «le sens des déclarations du vice-président Schinas concernant les villes espagnoles de Ceuta et Melilla» rélève de l'importance de protéger les frontières extérieures de l'UE dans le cadre d'une approche globale.

Massrali, a ajouté que l'UE et le Maroc coopèrent régulièrement sur la question de la migration et que l'UE soutient «fermement» le Maroc dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans le contrôle des frontières. Avant de poursuivre et de signifier que «les frontières espagnoles, y compris Ceuta et Melilla, sont internationalement reconnues».

Rappelons que ces déclarations interviennent après que Rabat ait relevé une douzaine de «déclarations hostiles» de Schinas sur le Maroc et «les villes marocaines de Ceuta et Melilla» dans une lettre adressée à Bruxelles.