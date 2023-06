Maroc Telecom : 150 millions d'euros pour la réalisation du câble sous marin West Africa

La réalisation du projet de câble sous-marin à fibre optique West Africa, entrepris par Maroc Télécom, a mobilisé plus de 150 millions d'euros. Selon Le Matin, ce financement est le fruit d'un consortium constitué de l'opérateur marocain et de ses filiales africaines. Ce processus a permis au groupe d'optimiser les coûts d'accès à la bande passante internationale (BPI), tout en doublant la capacité au niveau des filiales.

Qualifié de «coopération solidaire panafricaine», selon la même source, ce projet vient d'être présenté au Gitex Africa Morocco 2023. Il devrait assurer un accompagnement dans la transformation digitale et le développement du haut et très haut débit en Afrique. Il permettra aussi de «combler la fracture numérique, rapprocher les populations en favorisant le désenclavement numérique, améliorer la connectivité des utilisateurs et renforcer la souveraineté numérique du continent».

Maroc Telecom n'est pas à son premier projet du genre. En 2014, il a déjà réalisé le projet baptisé Transafricain. Câble terrestre de 5 700 kilomètres de long, partant du Maroc vers le Niger, en passant par la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso, il a été étendu, en 2021, vers la Côte d'Ivoire et le Togo, pour être relié au nouveau câble sous-marin West Africa.