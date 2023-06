Algérie : A la veille du début de l’«African Lion» au Maroc, Tebboune réunit ses généraux

C’est en arborant les casquettes de président de la république, de chef suprême des forces armées et de ministre de la Défense que Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi 1er juin, une réunion du Haut Conseil de Sécurité restreint. Les civils, comme le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, n'y ont pas été conviés. La rencontre a été consacrée à «l'examen de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières», indique la présidence algérienne dans un communiqué, relayé par les médias locaux.

La réunion, à laquelle a pris part le chef des armées le général Said Chengriha, intervient à la veille du début sur le territoire marocain de l’édition 2023 de l’exercice «African Lion». Les manœuvres maroco-américaines, qui se concluront le 16 juin, auront lieu dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Mahbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.

Outre cette préoccupation traditionnelle, les nouvelles en provenance de la Tunisie ne rassurent guère les généraux algériens. Et pour cause, l’étape tunisienne de l’«African Lion 2023» a connu le déploiement sur le territoire tunisien de lance-missiles Himars. Durant plusieurs jours, des officiers de l’armée tunisienne ont bénéficié de séances de briefing sur les avantages de cet outil, à travers des officiers de l'armée des Etats-Unis, rapporte un média américain spécialisé en armement.

Pour rappel, le Maroc a déjà commandé des lance-missiles Himars. Au même titre que le royaume, la Tunisie a, depuis 2016, le statut d’allié majeur des Etats-Unis en dehors de l’OTAN.