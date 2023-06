Ultradroite : Un procès en vue pour 16 membres d'un groupe anti-musluman

Un procès a été réquis ce mardi, pour 16 personnes (13 hommes et 3 femmes) par le Parquet national anti-terrorisme devant le Tribunal correctionnel. Ils sont accusés d'avoir participé à la préparation entre 2017 et 2018 d'actions violentes à l'endroit des musulmans en France, a appris l'Agence France-Presse vendredi de sources proches du dossier.

Les faits réquis contre les seize membres du groupe clandestin Action des forces opérationnelles (AFO) vont de de la recherche d'armes, la fabriquation d'explosifs, des repérages autour de mosquées en vue d'attaques ou la planification d'empoisonnement de la nourriture halal en supermarché avec un composant de la mort-aux-rats.

Le fondateur et chef d'état major d'AFO est un policier à la retraite de 69 ans. Des armes à feu et des milliers de munition ont été retrouvés lors des perquisitions chez des suspects, ainsi que des éléments entrants dans la fabrication d'explosifs de types TATP. Le Pnat indique que les mise en cause «ont largement nié avoir eu des intentions personnelles de mener des actions violentes».

Le Parquet, quant à lui, soutient que ce «groupement structuré, hiérarchisé, clandestin» avait pour «finalités réelles […] de préparer ses membres à l'affrontement avec une communauté d'origine arabo-musulmane conçue comme un ennemi mettant en jeu la survie de la culture et l'intégrité de la population française».