Sahara : Staffan de Mistura frappe à la porte de l’Union européenne

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental a présenté, le 31 mai à Stockholm, un briefing devant les directeurs de la région MENA des pays de l'Union européenne. La réunion a été organisée par la présidence tournante de la Suède de l’UE et le service diplomatique de la Commission européenne, que préside l’Espagnol Josep Borrell, indique sur Twitter Tobias Tunkel, directeur du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord au ministère allemand des Affaires étrangères, qui a pris part à la rencontre.

A Stockholm, Staffan de Mistura a informé les participants des efforts de l'ONU en d’une relance du processus politique au Sahara occidental, ajoute la même source. Pour rappel, l’Italo-sudéois a eu, en avril dernier, des consultations au siège de l'ONU à New York, avec les représentants du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, ainsi qu’avec les pays membres du Club des amis du Sahara occidental : Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Espagne.