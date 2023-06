Tétouan : Une femme et son frère arrêtés pour soupçons d’homicide volontaire en 2012

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, mercredi, une femme et son frère pour leur implication présumée dans un homicide volontaire contre l’époux et la dissimulation des preuves, dans le cadre d’une affaire remontant à 2012. Selon les données préliminaires de l’enquête, la mise en cause aurait tué son mari cette année-là, avec la complicité de son proche.

La victime aurait été enterrée dans le garage de la maison, avant qu’un avis de recherche ne soit présenté au nom de la famille sous prétexte que l’homme aurait disparu dans des circonstances mystérieuses. Par cette manœuvre, les suspects auraient ainsi tenté de brouiller les pistes. Seulement, les recherches ont abouti à leur arrestation, mais aussi à la localisation des restes de la dépouille, exhumés du garage de son domicile à Martil.

La prévenue et son frère ont été placés en garde à vue, pour les suites de l’enquête.