Maroc : La numérisation du baccalauréat prend effet dès cette année 2023

La numérisation du baccalauréat prend effet dès l’année courante, afin de réduire le délai d’octroi des diplômes et d’éviter sa falsification, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa. Lors du point de presse hebdomadaire à l’issue du Conseil de gouvernement, en réponse à une question, il a souligné que les nouveaux diplômes du incluraient notamment un QR code avec toutes les informations.

Les bacheliers vont ainsi récupérer leurs diplômes dans les plus brefs délais et préparer sereinement leurs dossiers des études supérieures, que ce soit au Maroc ou à l’étranger, a déclaré le ministre. L’octroi des diplômes n’aura lieu qu’après le contrôle des listes des candidats retenus et leur approbation manuelle, de manière à ce que ces documents soient délivrés par la suite via les systèmes informatiques, avec le cachet de l’académie mais sans signature manuelle.

Imposées par certaines universités, les procédures de vérification de présence liées au baccalauréat sont aujourd’hui possibles à effectuer à distance, grâce à une plateforme dédiée à la vérification de l’authenticité du document, a encore souligné le ministre.