SIEL 2023 : Le 28e Salon international de l’édition et du livre ouvre son bal à Rabat

La 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2023) a été lancée officiellement, jeudi 1e juin à Rabat, par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. Une cérémonie à cet effet a connu la présence d’une pléiade d’éminentes personnalités du monde politique, diplomatique et culturel. Jusqu’au 11 juin, l’évènement connaît la participation de plus de 700 exposants, dont 287 directs et 450 indirects, issus d’un total de 51 pays, avec le Québec comme invité spécial de l’édition. Organisé en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil régional, ce SIEL connaîtra aussi la participation de 661 autrices et auteurs, poètes, intellectuels venus du Maroc et d’ailleurs.

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le ministre Bensaid a souligné auprès des médias présents que ce rendez-vous annuel était un incontournable de la scène culturelle et littéraire en particulier. C’est une rencontre périodique célébrant en les écrivains et les livres, dans une dimension internationale qui se traduit par un engouement grandissant des visiteurs et des participants, nationaux et étrangers. A ce titre, le ministre a souligné que les chiffres montraient en effet cet intérêt pour les livres, ce qui pousse l’organisation à améliorer chaque année la programmation du Salon. «Le choix du Québec comme invité spécial s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada», a-t-il souligné.

Cette édition sera ainsi l’occasion pour les visiteurs de s’imprégner de l’univers culturel québécois et de mieux en connaître les écrivains. Invitée d’honneur de l’édition 2022 dans le cadre de la célébration de Rabar, Capitale africaine de la culture, la littérature africaine restera toujours aussi présente cette année encore, avec la participation inédite de l’écrivain nigérian Wole Soyinka, premier Prix Nobel en Afrique, en 1986.

Outre les séances de présentations et de signatures d’ouvrages dans les stands ainsi que dans les différents espaces de conférences, des rencontres de réflexions sont au programme, de même que des activités dans l’espace spécialement dédié aux enfants, proposant des ateliers scientifiques et culturels ayant vocation à familiariser les plus petits aux livres et à la lecture.