La FMEJ à Beni Mellal-Khénifra plaide pour le renforcement de la presse régionale

Le bureau régional de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) à Beni Mellal-Khénifra s’est saisi de la situation actuelle du Conseil national de la presse (CNP), à la lumière des nouveautés depuis l’approbation en conseil de gouvernement du projet de loi 15.23 relatif à l’organisation du secteur de la presse. Dans un communiqué à l’issue d’une réunion, tenue mardi dernier, la section régionale a réitéré sa position sur le caractère qualifié d’«illégal» de cette initiative, estimant qu’elle donne lieu à une situation «contraire à la loi portant création du CNP». Ainsi, l’instance a appelé les élus du Parlement à rejeter l’adoption de ce texte, afin que soit fixé un délai raisonnable pour des élections professionnelles «libres, équitables et conduisant à la désignation de représentants des journalistes, au lieu d’une démarche de nominations antidémocratique».

Dans ce contexte, la section régionale de la FMEJ a rappelé que depuis sa création, le CNP avait fait l’objet d’une multitude de manœuvres pour faire avorter son projet et faire main basse sur l’organisation du secteur professionnel de la presse et de l’édition. L’instance a ainsi dénoncé «des coups portés à la Fédération par des collègues n’ayant pas trouvé leur place dans le secteur, en raison de leur manque de professionnalisme, et qui ne leur ai resté les tentatives de saper toute démarche constructive de protéger les journalistes, de créer une dynamique de travail saine à même de faire évoluer les entreprises médiatiques, y compris dans la dimension de la formation et de l’encadrement».

Face à cela, la FMEJ à Beni Mellal-Khénifra déplore avoir constaté «l’incapacité des responsables de la région à répondre aux aspirations, comme c’est le cas dans toutes les autres où plusieurs accords ont été conclus avec les conseils des régions et des collectivités territoriales». Ainsi, la section a appelé les autorités locales à «s’ouvrir aux initiatives positives du bureau pour servir l’intérêt public et permettre l’émergence d’un socle régional de médias au plus près des préoccupations des citoyens».

Dans ce même sens, la FMEJ dans la région a exprimé ses ambitions à «contribuer à éclairer l’opinion publique et être un partenaire du développement régional, en accompagnant tous les projets qui y sont menés».