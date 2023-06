Togo : Un accord avec le Maroc pour implanter une usine d'engrais phosphatés

La diplomatie des engrais ouvre de nouvelles opportunités pour le Maroc dans les autres pays de son continent africain. L’Office chérifien des phosphates (OCP) et le gouvernement du Togo ont signé, mercredi 31 mai 2023 à Lomé, deux protocoles d’accord de coopération. Le premier est conclu avec le ministère de l’Agriculture. Il portera sur le soutien à plus de 600 000 agriculteurs, en mettant en place un centre de services agricoles offrant des prestations de mécanisation, d’irrigation, de maintenance, de fourniture d’intrants agricoles, de formation et de support technique, rapporte un média togolais.

Le deuxième protocole d’accord, établi avec le ministère togolais de l’Energie et des mines, permettra à l’OCP de contribuer au renforcement des capacités du Togo en apportant son expertise et son support technique pour le développement et la valorisation locale des phosphates de la mine Hahohte. «Ces accords visent à faciliter les services de mécanisation en agriculture au Togo et ouvrent la voie à une étude de faisabilité pour implanter à terme une usine d'engrais phosphatés au Togo, avec l'appui en expertise et en technologie de l'opérateur marocain», précise la même source.

La conclusion de ces accords intervient en marge de la Table ronde de haut niveau de Lomé sur les engrais et la santé du sol en Afrique de l’Ouest. Cette rencontre a connu la participation des présidents togolais Faure Gnassingbé, Mohamed Bazoum du Niger et Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. La Banque mondiale et la CEDEAO ont pris part aussi à la réunion.