Le Maroc bénéficie de l'innovation Cubipod de l'Espagnol OHLA

Le Maroc a obtenu de nouvelles licences, signées de la société espagnole OHLA, en vue de l'utilisation de Cubipod sur deux projets offshore dans le royaume. L'entreprise continue ainsi sa progression dans la commercialisation de son produit innovant et durable pour la construction de couches de protection pour brise-lames en remblai, et ce à travers sa filiale spécialisée dans les travaux maritimes, SATO.

Ce sont plus de 400 mètre de brise-lame qui s'ajouteront dans le cadre de l'agrandissement du port de Casablanca, où des Cubipods de plus de 55 tonnes seront utilisées. Du côté du projet du port de Dakhla Atlantique, qui nécessite plus de 4,5 km de digues inclinées, il est prévu d'utiliser des Cubipods de 15 tonnes.

L'innovation Cubipod est le résultat de l'engagement d'OHLA dans la recherche et le développement expérimental (R&D) qui a accumulé plus de 300 projets durant les deux dernières décennies; avec plus de 11 familles de brevets valides. Elle est présente dans plus de 28 territoires.

L'innovation Cubipod a été développé en collaboration avec l'Université polytechnique de Valence et est commercialisé par sa filiale spécialisée SATO.