Le Japonais SMC lance sa filiale au Maroc

Le paysage industriel marocain accueille un des géants de l'automatisation industrielle dans le monde. Le groupe japonais SMC Corporation a annoncé, ce 31 mai, l'innauguration de sa filiale marocaine dans le but de «renforcer sa présence mondiale», selon un communiqué de presse reçu par Yabiladi.

Leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle, le groupe, fondé en 1959, s'est spécialisé dans l'apport de solutions adaptées dans les industries de l'automobile, l'agroalimentaire, l'électronique, le médical et pharmaceutique, le packaging, etc.

Avec plus de 30 unités de productions et une présence dans plus de 50 pays, l'entreprise japonaise compte plus de 22.000 salariés.