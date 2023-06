Yassine Bounou savoure «des moments inoubliables» avec la Ligue Europa et le Mondial 2022

Le gardien de but du FC Séville, Yassine Bounou, a exprimé sa grande joie d’avoir remporté la Ligue Europa avec son club, mercredi soir en finale, à l’issue des tirs au but face à l’AS Roma. Dans des déclarations à Movistar Plus, il a indiqué vivre «des moments inoubliables» avec la sélection du Maroc et son club espagnol. «Je vis beaucoup d’émotions avec le Maroc, après notre prestation lors de la Coupe du monde, et la victoire d’aujourd’hui», a déclaré le portier, désigné par ailleurs meilleur joueur de la finale.

Après que Séville FC et l’AS Roma ont terminé ce match décisif sur un nul (1-1), Yassine Bounou a eu un rôle déterminant afin que son club lève la coupe de la Ligue Europa pour la septième fois. En effet, le Lion de l’Atlas a stoppé deux tirs au but. Sortant victorieux de ce duel, Bounou a indiqué que son entraîneur, José Luis Mendilibar, lui avait «fait confiance» pour les matchs décisifs de l’Europa League, et qu’en retour, il avait pu «le lui rendre de la plus belle des manières».

«Je suis un joueur du club, un travailleur qui prêt à répondre aux besoins de Séville. Mendilibar m’a fait confiance et je dois lui rendre sa confiance», a-t-il insisté. «J’ai déjà vécu de nombreux moments comme celui-ci. Il faut être très calme. Mes coéquipiers me donnent beaucoup de confiance et de calme», a ajouté Bounou.

Avec cette victoire, Séville succède à l’Eintracht Francfort en remportant cette compétition. Le club andalou sera qualifié pour la Ligue des champions, la saison prochaine.