Le Maroc a depensé 10M$ en visas Schengen, l’Algérie 15M$

Le Maroc fait parti des pays africains ayant le plus dépensé dans les demandes pour l'obtention de visas Schengen en 2022. Selon une étude réalisée par schengenvisainfo, le pays est arrivé deuxième dans le classement des pays africains ayant fait le plus de demandes de visas Européens et ayant le plus dépensé.

Juste après l'Algérie $15,787,992 (45,76% de refus), on estime qu'au Maroc il y a eu plus de $10,502,448 de dollars de frais de visas en 2022 (28,20% de refus). La Tunisie complète le podium avec $430,399 dépensés (29,05% de refus).

Ces dépenses importantes en frais de visa peuvent s'expliquer par la complexité des démarches administratives, la longue attente dans les réponses et les refus de visa. A noter que pour les trois pays du Maghreb, les taux de refus élevés peuvent s'expliquer par les quotas imposés par la France durant cette période.