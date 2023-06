Visa for Music et Brahim El Mazned primés au festival MOCA

Visa for Music a eu le premier prix honorifique Copyright friendly label, en sa qualité d’opérateur culturel respectueux de la réglementation des droits d’auteur. Le prix lui a été décerné par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), la CISAC, CGLU Afrique et le MOCA, en présence de plusieurs représentants de sociétés d’auteurs et de compositeurs, de programmateurs culturels et d’artistes du continent.

Cette cérémonie s’est déroulée à Rabat le vendredi 19 mai 2023, à l’occasion de la huitième édition du Festival MOCA, dans le cadre de Rabat capitale africaine de la culture, a fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi. Le nouveau label a été développé «lors du think tank animé au Café la Scène lors de la huitième édition du MOCA, visant à établir un dialogue et engager un débat sur l’accompagnement et la structuration des ICC, par l’éducation, l’entrepreneuriat et l’investissement», ajoute la même source.

Visa for Music «a toujours soutenu la structuration des industries culturelles et créatives et oeuvre depuis 2014 à faire rayonner à l’échelle africaine et mondiale les talents artistiques, et à créer des ponts entre les nations et les cultures», souligne le communiqué.

Fondateur de Visa For Music, Brahim El Mazned a par ailleurs reçu le prix Visionnaire, décerné par le MOCA lors de cette même édition, pour son engagement et sa vision en faveur du développement des industries culturelles et créatives (ICC). Le Prix a été attribué par Alain Bidjeck, fondateur et directeur.