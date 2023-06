Football : Bilal El Khannouss nominé parmi les talents de la saison

L’international marocain Bilal El Khannouss fait partie des trois nominés meilleurs talents de Pro League de cette saison en Belgique. C’est pour la deuxième fois que le Lion de l’Atlas évoluant dans les rangs du KRC Genk en club est nominé à cette récompense, au sein du championnat belge de première division. Il en fait partie avec Maxime De Cuyper (Westelo) et Arthur Vermareen (Antwerp).

Introducing your '@Nieuwsblad_be Talent of the Season' nominees! ?#ProLeagueAwards pic.twitter.com/47ylCAmS5Y