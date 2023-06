Ceuta et Melilla villes marocaines : L’Espagne conteste auprès de Rabat

Le gouvernement espagnol a contesté officiellement auprès du Maroc la qualification de Ceuta et Melilla comme étant des villes marocaines. Une note à ce sujet a été envoyée par le ministère espagnol des Affaires étrangères à l’ambassade du Maroc à Madrid, ont indiqué les médias ibériques. Dans ce document, l’exécutif de Sánchez rejette les propos tenus par les Affaires étrangères marocaines, dans une correspondance à la Commission européenne datée du 17 mai dernier.

Lors de la réunion de haut niveau du 2 février, le Maroc et l’Espagne se sont engagés au respect mutuel et à éviter tout ce qui pourrait porter préjudice à leur souveraineté. Dans le document signé par les deux pays, Ceuta et Melilla n’ont été mentionnées à aucun moment. Il s’agissait surtout de la question de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Dans une lettre datée du 17 mai, adressée à la Commission européenne et révélée par le quotidien espagnol El País, le ministère marocain des Affaires étrangères a qualifié Ceuta et Melilla de «villes marocaines». La correspondance a été une réaction contre les propos du vice-président de la Commission européenne chargé de l’immigration, Margarítis Schinás, pour «avoir à plusieurs reprises défendu que les deux villes nord-africaines sont la frontière entre l’Espagne et l’Union européenne».

La note marocaine fait savoir que Margarítis Schinás avait fait une dizaine de «déclarations hostiles» à propos du Maroc «et des villes marocaines de Ceuta et Melilla».