Ligue Europa : Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri sur le toit de l’Europe

Le FC Séville a remporté la septième Ligue Europa de son histoire, face à l’AS Roma, lors d’une finale disputée mercredi à Budapest et qui s’est terminée par les tirs au but (1-1, 4-1 tab). Après avoir grandement contribué à hisser le Maroc au carré d’or du Mondial 2022 au Qatar, notamment lors des tirs au but en huitièmes de finale face à l’Espagne, le gardien de but Yassine Bounou a permis cette fois-ci à son club de continuer à écrire l’histoire. Dynamo du FC Séville grâce aux buts enregistrés le long de ce championnat, Youssef En-Nesyri est devenu incontestablement le buteur de son équipe.

Avant même les tirs au but, Yassine Nounou a mis en échec les tentatives de l’AS Roma à plusieurs reprises, et ce dès la 12e minute de jeu. Le score est ouvert par Dybala (35e), mais l’international marocain évite deux autres but à son camp, qui a droit à l’égalisation après que Mancini a marqué contre son camp, mis sous pression par son compatriote Youssef En-Nesyri (55e).

Lors des tirs au but, Bounou a repoussé la balle à deux reprises, d’abord sur un tir, puis de celui de Belotti, permettant ainsi au FC Séville de remporter le sacre, au milieu de supporters conquis.