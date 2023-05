Le Maroc parmi les piliers du maintien de paix dans le monde [rapport]

A l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies, l’Institut de recherche sur la paix de Stockholm a publié un rapport, révélant que le Maroc figure parmi les pays qui contribuent le plus aux opérations onusiennes de maintien de la paix, dans diverses zones de conflit dans le monde.

Dans son rapport intitulé «Multilateral Peace Operations in 2022: Developments and Trends», l’institut a indiqué que le Maroc se classait neuvième en Afrique, parmi les pays qui contribuent le plus aux forces de maintien de la paix de l’ONU, avec 1 716 soldats mobilisés.

L’Ouganda s’est classé premier en Afrique, avec 6 136 individus, suivi du Burundi (5 057), du Rwanda (4 795), du Kenya (4 931), de l’Ethiopie (4 710), du Ghana (2 515), de l’Egypte (2 153), du Sénégal (1 799), puis le Maroc.

Au niveau mondial, le Maroc s’est classé 14e et au niveau du Maghreb, il est arrivé premier, étant donné que les missions de maintien de la paix de l’ONU n’incluent ni l’Algérie, ni la Libye. La Tunisie contribue avec 873 membres, tandis que la Mauritanie participe avec 475 soldats.

Au cours de l’année 2022, 64 opérations de paix multilatérales ont été menées dans 38 pays et territoires à travers le monde, ce qui représente une évolution considérable depuis la dernière décennie. Sur les 64 opérations, 24 ont été menées en Afrique subsaharienne, 18 en Europe, 14 en Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), 5 en Asie et 3 dans les Amériques.

Par ailleurs, le nombre de personnel international déployé dans des opérations de paix multilatérales dans le monde a augmenté de 2,79% en 2022, atteignant 114 984 au 31 décembre. La plus forte variation annuelle des effectifs étant une augmentation de 3 771 (4,2%) en Afrique subsaharienne, parallèlement à une baisse de 541 (-6,7%) en Europe.

Le rapport indique que les rivalités géopolitiques affectent les processus de paix multilatéraux, surtout depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le 24 février 2022. Cette guerre a exacerbé des relations déjà tendues, en particulier entre les pays occidentaux et les alliés de Moscou.