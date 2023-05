Meknès : L’alcool frelaté fait 7 morts, 2 suspects arrêtés

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Meknès ont arrêté, mardi, deux suspects âgés de 67 et 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de vente d’alcool frelaté, dont la consommation a entraîné la mort de sept personnes. A la suite de ces décès et de l’empoisonnement d’un huitième consommateur, une enquête a été ouverte. Les produits auraient été achetés dans une épicerie.

Le suspect et son assistant mineur ont été soupçonnés d’avoir participé à la commercialisation de ces produits. Les perquisitions ont permis de saisir une dizaine de bouteilles vides en plastique qui contenaient de l’alcool désinfectant ayant entraîné la mort des victimes.

Le mis en cause majeur a été placé en garde à vue, tandis que le mineur a été placé sous surveillance, pour les suites de l’enquête judiciaire et de l’expertise scientifique.