Conseil national de la presse : Tensions au Parlement autour du projet de loi

Nouvel échange tendu au sein du Parlement au sujet du projet de loi visant à débloquer la situation au sein du Conseil national de la presse (CNP). La commission de l'éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants a tenu une réunion pour discuter du projet de loi n°15-23 portant création de la Commission provisoire de gestion des affaires de la presse et de l'édition.

Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné la nécessité d'une réforme globale du secteur médiatique, conformément à l'article 28 de la Constitution. Le projet de loi prévoit la création d'une commission composée de professionnels de la presse chargée de présenter des propositions au parlement.

Face à cette problématique, nous avons décidé de nous appuyer sur le concept institutionnel, ce qui signifie que le bureau actuel du CNP dispose d'une légitimité qui lui permet de poursuivre son activité quotidienne'. Mohamed Mehdi Bensaid

Les députés de la majorité ont salué ce projet de loi, estimant qu'il comblera le vide juridique et contribuera à la réforme du secteur. Pour l'opposition, le projet de loi ne résoudra pas les problèmes du CNP et nécessite des consultations plus larges. Il estime le projet de loi «anticonstitutionnel et illégal», d'autant plus qu'il n'existe pas de vide législatif nécessitant la création d'une commission provisoire.

Le projet de loi a été adopté par le Conseil du gouvernement le 13 avril dernier et vise à remédier à la situation d'illégalité des décisions du CNP arrivé à une situation de blocage et n'ayant pu organiser les élections prévues par la loi.