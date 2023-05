Automobile : Ferrari jette son dévolu sur le Maroc pour la sortie de Roma Spider

Pour la promotion de sa nouvelle Roma Spider, la marque automobile italienne Ferrari s’est laissée séduire par le Maroc, sur lequel le choix a été porté pour sa campagne intitulée The FerrariRomaSpider in Morocco. Dans cette vidéo récente, le modèle est mis en avant à travers des paysages à couper le souffle, ainsi que dans les rues historiques de Rabat et la côte atlantique de la capitale. Le spot a été tourné notamment dans la médina de la ville, les ruelles de l’Oudaya et le tunnel.

They say that opposites attract, and that it's not just the destination that matters: it’s the journey. Embrace the allure of the #FerrariRomaSpider as #LaNuovaDolceVita unfolds in Morocco.#Ferrari pic.twitter.com/qftwkbXIEh