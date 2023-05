Maroc : Le Parlement approuve sept conventions internationales

La Chambre des représentants a approuvé, lundi, sept conventions internationales. Il s'agit de deux bilatérales avec Djibouti et le Cap-Vert, et quatre régionales, dont deux concernent les affaires africaines, une autre porte sur les affaires arabes et une dans le cadre de l'espace francophone en sus d’une septième convention multilatérale, indique le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La première convention concerne le domaine de la protection et de la relance des investissements entre le Maroc et Djibouti. La deuxième est liée aux services aériens avec le Cap-Vert, et vise à établir un cadre juridique pour l'exploitation du réseau de transport aérien entre les compagnies aériennes des deux pays.

Les quatre conventions régionales comprennent la convention énergétique africaine, pour soutenir le développement durable en Afrique et l'accès à l'énergie, développer les ressources et renforcer les capacités. Il s’agit également d’une convention concernant la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, qui vise à assurer la coordination entre les pays africains en matière d'aviation civile et de coopération avec les organisations internationales.

Bourita a souligné que la ratification de cette convention sera accompagnée d'une déclaration précisant que la ratification par le Maroc de la Constitution de la Commission Africaine de l'aviation civile ne peut en aucun cas être expliquée ou interprétée comme une reconnaissance par le Royaume d'un acte, d'un fait ou d'une situation, ou d'une entité non reconnue par le Maroc qui porterait atteinte à son unité territoriale ou nationale.

Quant à la troisième convention régionale, elle concerne la Convention arabe pour la réglementation du transport de passagers sur les routes entre et parmi les pays arabes, qui vise à renforcer et développer les liens sociaux et économiques entre les Etats membres de la Ligue arabe.

La quatrième convention signée entre le gouvernement marocain et l'Agence universitaire de la francophonie porte sur la création du siège de l'Académie internationale de la francophonie. Elle permettra à cette académie scientifique, la première du genre au monde, de développer la coopération scientifique dans l'espace francophone grâce au réseau de l'Agence qui comprend un millier d'institutions universitaires et 119 centres de recherche.

Pour ce qui est de la convention multilatérale, elle vise à offrir aux employés un environnement de travail approprié dans lequel les dispositions liées à la santé et à la sécurité au travail sont respectées en prenant des mesures de prévention contre les risques professionnels résultant de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations.