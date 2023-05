Aksal Luxury, acteur principal du luxe dans toute l’Afrique

Les années 2022 et 2023 ont constitué une accélération majeure dans le développement d’Aksal Luxury, devenu leader des marques de luxe au Maroc et dans toute l’Afrique. En un an, le groupe a accueilli 15 nouvelles marques : Balenciaga, Givenchy, Bottega Venetta, Off-White, ainsi que le concept Store Shade qui fait la part belle aux créateurs iconiques tels que Balmain, Alaïa, Alexander McQueen, Bally, Burberry, Dsquared ou encore Casablanca The Brand, Etro, Versace Couture, Chiara Ferragni, Palm Angels, Just Cavalli... Ces marques complètent un portefeuille comprenant les enseignes Gucci, Fendi, Ralph Lauren, MAC Cosmetics, La Martina et Armani.

Dans le parcours d’achat des clients du luxe en 2023, les boutiques physiques gardent une place de choix, selon un communiqué. Les attentes de la clientèle portent sur le prêt-à-porter ainsi que les accessoires pour hommes et femmes. En mai 2023, les clients peuvent découvrir les dernières collections printemps été et profiter des tendances mode, auprès de toutes les boutiques.