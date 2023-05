Nigéria : Le nouveau président va-t-il continuer le rapprochement avec le Maroc ?

Avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, en 2015, les relations entre le Maroc et le Nigéria ont connu un net réchauffement, politiquement et économiquement. La question de la reconnaissance par Abuja de la "RASD" a été reléguée au second plan. Le nouveau président du Nigéria Bola Ahmed Tinubu marchera-t-il sur les traces de son prédécesseur ?